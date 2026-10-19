Заводы Кубани произвели более 1 млн тонн сахара
Сахарные заводы Краснодарского края с начала сезона переработали 7,5 млн тонн сахарной свеклы и произвели более 1 млн тонн сахара. Все 14 предприятий региона работают на полную мощность, отмечают в региональном минсельхозе.
Уборка свеклы продолжается. В этом сезоне под культуру отвели около 232 тыс. га, а ее урожайность, по данным аграриев, вдвое превышает прошлогоднюю. Заводы расположены в 14 муниципальных районах края и в совокупности выпускают около 13 тыс. тонн сахара в сутки.
Отдельное внимание в регионе уделяют развитию отечественной селекции. Российскими семенами засеяли почти четверть площадей сахарной свеклы. В крае работают над созданием собственных продуктивных гибридов, а сельхозпроизводителям предоставляют субсидии на приобретение отечественного посадочного материала.
В 2025 году аграрии Кубани собрали более 6,6 млн тонн сахарной свеклы и произвели 1,087 млн тонн сахара. На Краснодарский край приходится около 20% общероссийского производства, регион остается крупнейшим производителем сахара в стране. Продукцию поставляют на внутренний рынок, в том числе в соседние регионы, а также в страны ближнего зарубежья.
Помимо свеклы, в крае продолжается уборка кукурузы на зерно и риса, завершается сбор сои и подсолнечника. Основные полевые работы планируется закончить до 1 ноября.