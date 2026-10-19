Заводы Кубани произвели более 1 млн тонн сахара

В 2025 году аграрии Кубани собрали более 6,6 млн тонн сахарной свеклы и произвели 1,087 млн тонн сахара. На Краснодарский край приходится около 20% общероссийского производства, регион остается крупнейшим производителем сахара в стране. Продукцию поставляют на внутренний рынок, в том числе в соседние регионы, а также в страны ближнего зарубежья.