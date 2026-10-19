С подрядчика в Оренбуржье взыскали 2,4 млн рублей за срыв ремонта

Во время проверки выяснилось, что в Бузулуке по нацпроекту «Молодежь и дети» муниципальное учреждение подписало контракт с подрядчиком на капитальный ремонт нежилого помещения, которое должно было стать молодежным пространством. Но компания к работам так и не приступила, из-за чего договор пришлось расторгнуть. Вскоре был найден новый исполнитель, однако стоимость работ увеличилась более чем на 2,4 млн руб.