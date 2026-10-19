С подрядчика в Оренбуржье взыскали 2,4 млн рублей за срыв ремонта
Организация не приступила к восстановлению здания для молодежного пространства
Арбитражный суд Оренбургской области удовлетворил заявление прокуратуры региона о взыскании с коммерческой организации ущерба, нанесенного бюджету. На заседании лично присутствовал прокурор области Руслан Медведев.
Во время проверки выяснилось, что в Бузулуке по нацпроекту «Молодежь и дети» муниципальное учреждение подписало контракт с подрядчиком на капитальный ремонт нежилого помещения, которое должно было стать молодежным пространством. Но компания к работам так и не приступила, из-за чего договор пришлось расторгнуть. Вскоре был найден новый исполнитель, однако стоимость работ увеличилась более чем на 2,4 млн руб.
Во время суда прокурор Руслан Медведев потребовал взыскать эту разницу с первоначального подрядчика. Иск удовлетворили в полном объеме. Прокуратура проконтролирует исполнение решения.