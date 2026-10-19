Суд отказал властям Ямала в аресте счетов ростовского «Сибюгстроя» на 294 млн рублей
Арбитражный суд Ростовской области отказал Департаменту природных ресурсов и экологии Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) в принятии обеспечительных мер по иску к АО «Сибюгстрой». Ведомство требовало наложить арест на денежные средства, строительную технику и недвижимость компании в пределах 294,3 млн рублей, однако суд посчитал опасения истца субъективными.
Предварительное судебное заседание по существу спора назначено на 1 декабря 2026 года.
Иск к ростовскому подрядчику связан с разработкой Гидронамывного карьера № 13 (участок 7) на Заполярном нефтегазоконденсатном месторождении. По версии департамента, «Сибюгстрой» самовольно использовал недра за пределами границ четырех лицензионных участков, что привело к утрате неучтенных полезных ископаемых.
Обосновывая необходимость ареста имущества, истец ссылался на данные сервиса мониторинга «Casebook». Департамент указывал на снижение среднесписочной численности сотрудников со 217 человек в 2023 году до 180 в 2025 году, а также на падение налога на имущество с 560 тыс. до 497 тыс. рублей. По мнению ведомства, это свидетельствовало о финансовых затруднениях и возможной подготовке компании к банкротству.
Однако суд не принял эти доводы. В определении указано, что само по себе сложное финансовое положение при отсутствии доказательств намеренного сокрытия активов не является основанием для наложения ареста. Истец не представил доказательств того, что ответчик предпринимает реальные действия по отчуждению имущества или выводу средств, которые могли бы затруднить исполнение будущего решения. Суд также отметил, что фактическая блокировка счетов может привести к невозможности ведения деятельности и, как следствие, к невыплате долга даже в случае победы департамента в суде.
АО «Сибюгстрой» зарегистрировано в Ростове-на-Дону, компания специализируется на земляных работах и имеет подразделения в ЯНАО и Красноярском крае. Согласно данным, выручка предприятия за 2025 год составила 674,8 млн рублей (против 1,8 млрд рублей годом ранее), а чистая прибыль сократилась с 541,5 млн до 49,1 млн рублей.
Определение об отказе в обеспечительных мерах может быть обжаловано в Пятнадцатом арбитражном апелляционном суде в течение месяца.