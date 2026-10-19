Суд отказал властям Ямала в аресте счетов ростовского «Сибюгстроя» на 294 млн рублей

Однако суд не принял эти доводы. В определении указано, что само по себе сложное финансовое положение при отсутствии доказательств намеренного сокрытия активов не является основанием для наложения ареста. Истец не представил доказательств того, что ответчик предпринимает реальные действия по отчуждению имущества или выводу средств, которые могли бы затруднить исполнение будущего решения. Суд также отметил, что фактическая блокировка счетов может привести к невозможности ведения деятельности и, как следствие, к невыплате долга даже в случае победы департамента в суде.