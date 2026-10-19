В Самарской области отправлен в отставку глава муниципалитета с прокурорским прошлым
Он продержался на посту два с половиной года
Досрочно прекращены полномочия главы сельского поселения Приморский Ставропольского района Самарской области Евгения Лаптева. Соответствующее решение принял губернатор Вячеслав Федорищев.
На портале правовой информации опубликовано распоряжение главы региона о назначении временно исполняющего полномочия руководителя муниципалитета Ильяса Валиуллова. Он будет занимать пост до дня вступления в должность вновь избранного главы сельского поселения Приморский.
Евгений Лаптев занял пост руководителя муниципалитета в апреле 2024 года при прежнем губернаторе Дмитрии Азарове. О бывшем чиновнике известно, что он родился и живет в Тольятти, в 1997 году окончил Академию управления, получив высшее юридическое образование.
Значительную часть карьеры господин Лаптев посвятил службе в прокуратуре Самарской области, в том числе в Ставропольском районе. После этого он работал в коммерческих структурах и занимался частной юридической практикой.
Евгений Лаптев перешел на муниципальную службу в 2023-м году. Изначально он работал в администрации Приморского в качестве специалиста по правовым вопросам и отдельным направлениям ЖКХ, а с октября 2025 года исполнял обязанности главы поселения.