В Волгодонске суд рассмотрит дело подозреваемого в мошенничестве петербуржца

По версии следствия, в июне сообщник обвиняемого позвонил жительнице Волгодонска и заявил, что ее личный кабинет на портале «Госуслуги» взломан. Под предлогом предотвращения переводов с банковского счета он убедил женщину снять деньги и передать их для проверки. Обвиняемый, представившись сотрудником правоохранительных органов, получил от потерпевшей 3,2 млн руб.