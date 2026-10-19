В Волгодонске суд рассмотрит дело подозреваемого в мошенничестве петербуржца
В Волгодонске суд рассмотрит уголовное дело, возбужденное в отношении 45-летнего жителя Санкт-Петербурга по обвинению в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) на 3,2 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.
По версии следствия, в июне сообщник обвиняемого позвонил жительнице Волгодонска и заявил, что ее личный кабинет на портале «Госуслуги» взломан. Под предлогом предотвращения переводов с банковского счета он убедил женщину снять деньги и передать их для проверки. Обвиняемый, представившись сотрудником правоохранительных органов, получил от потерпевшей 3,2 млн руб.
Прокуратура утвердила обвинительное заключение. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.