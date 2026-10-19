В Свердловской области цифровое заселение внедрили меньше 10% гостиниц

При этом у ряда отельеров с внедрением технологии возникли проблемы. «Есть те, кто подключили оборудование, но не отображаются в системе. Возникают ошибки, когда не выдана машиночитаемая доверенность, а иногда сотрудники сканируют код как физлицо, а не юридическое»,— сказала Татьяна Ильина. Помимо этого, иногда в системе не отображаются паспортные данные посетителя, несмотря на успешное сканирование, и тогда не проходит двухфакторная аутентификация.