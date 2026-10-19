В Свердловской области цифровое заселение внедрили меньше 10% гостиниц
Цифровое заселение с помощью мессенджера Max в Свердловской области внедрило 41 средство размещения, сообщила начальник отдела развития туристской индустрии регионального дептуризма Татьяна Ильина. Всего, по итогам 2025 года, в Свердловской области насчитывалось 727 средств размещения.
Госпожа Ильина напомнила, что с сентября 2026 года у гостиниц и хостелов, где больше 50 номеров, появилась обязанность заселять постояльцев с помощью мессенджера Max. Всего таких средств размещения в регионе 64.
С 1 марта 2028 года такая опция должна быть доступна во всех средствах размещения. При этом девять гостиниц с номерным фондом меньше 50 мест уже ввели у себя возможность регистрироваться по мессенджеру Max.
При этом у ряда отельеров с внедрением технологии возникли проблемы. «Есть те, кто подключили оборудование, но не отображаются в системе. Возникают ошибки, когда не выдана машиночитаемая доверенность, а иногда сотрудники сканируют код как физлицо, а не юридическое»,— сказала Татьяна Ильина. Помимо этого, иногда в системе не отображаются паспортные данные посетителя, несмотря на успешное сканирование, и тогда не проходит двухфакторная аутентификация.
Пока ответственности за отсутствие цифровой регистрации нет, сообщила Татьяна Ильина. Однако сотрудники Роспотребнадзора могут с помощью реестра отслеживать, какие средства размещения уже подключились к цифровой регистрации, и готовы реагировать на жалобы посетителей. На сегодняшний день, по словам госпожи Ильиной, с помощью цифрового ID в Свердловской области заселились около 200 постояльцев, тогда целевой показатель для региона на 2026 год установили в размере 5 тыс. человек.