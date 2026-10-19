Фестиваль «Не темно» в Екатеринбурге впервые продлится три дня
XV фестиваль светового искусства «Не темно» пройдет в Екатеринбурге с 19 по 21 февраля 2027 года. Впервые за историю проекта мероприятие продлится три дня, а его главной площадкой станет парк Маяковского, сообщили организаторы.
Темой юбилейного фестиваля станет «Традиции, которые мы создаем». Организаторы предложат участникам поразмышлять о том, как традиция возникает из повседневности: как привычка, жест или коллективная память становятся формой, а личное наблюдение — художественным высказыванием. Вместе с участниками кураторы проследят, как эта тема раскрывается в городской среде, архитектуре и локальных особенностях.
В преддверии юбилейного события организаторы также объявили набор на бесплатную образовательную онлайн-программу для авторов световых художественных проектов. К участию приглашают художников из любых городов, имеющих опыт работы со световым оборудованием и программным обеспечением. В программу отберут 20 человек, которым помогут разработать концепцию проекта и освоить необходимые технические инструменты. Заявки принимаются до 20 октября включительно.
Предыдущий фестиваль состоялся в феврале 2026 года в Летнем парке Уралмаш. В нем приняли участие 44 художника из России и других стран. Мероприятие за два дня посетили около 30 тыс. человек.