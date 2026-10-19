Фестиваль «Не темно» в Екатеринбурге впервые продлится три дня

Темой юбилейного фестиваля станет «Традиции, которые мы создаем». Организаторы предложат участникам поразмышлять о том, как традиция возникает из повседневности: как привычка, жест или коллективная память становятся формой, а личное наблюдение — художественным высказыванием. Вместе с участниками кураторы проследят, как эта тема раскрывается в городской среде, архитектуре и локальных особенностях.