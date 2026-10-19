Конкурсному управляющему МУЭТ отказали во взыскании процентов с мэрии Уфы

В декабре арбитражный суд Башкирии по требованию конкурсного управляющего взыскал с мэрии Уфы проценты за просрочку выплаты компенсаций. По расчетам господина Газдалетдинова, муниципалитет должен был выплатить 57,4 млн руб. Однако в марте уже нового года Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд решение отменил, а в мае Арбитражный суд Уральского округа не стал менять последнее определение. Апелляционный и кассационный суды сослались, в частности на приостановку исполнения судебного акта о взыскании компенсации на время спора о рассрочке.