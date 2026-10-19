Конкурсному управляющему МУЭТ отказали во взыскании процентов с мэрии Уфы
Верховный суд России отказал конкурсному управляющему муниципального предприятия «Управление электротранспорта Уфы» (МУЭТ) Айдару Газдалетдинову в передаче в экономколлегию спора о взыскании с мэрии Уфы процентов за просрочку компенсации, которую администрация должна внести в конкурсную массу предприятия в обмен на выкуп имущества.
Как сообщал «Ъ-Уфа», в марте 2025 года арбитражный апелляционный суд постановил: мэрия должна заплатить 983,4 млн руб. за передачу в городское Управление инфраструктурой транспорта (ныне — предприятие УфаГЭТ) имущества обанкротившегося МУЭТ: автомобилей, трамвайных и троллейбусных депо, подвижного состава, зданий и сооружений, контактной сети. Спустя несколько месяцев мэрия добилась рассрочки оплаты: сразу нужно было заплатить 275,1 млн руб., а затем до конца 2028 года перечислять от 15 млн до 17,6 млн руб. в месяц.
В декабре арбитражный суд Башкирии по требованию конкурсного управляющего взыскал с мэрии Уфы проценты за просрочку выплаты компенсаций. По расчетам господина Газдалетдинова, муниципалитет должен был выплатить 57,4 млн руб. Однако в марте уже нового года Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд решение отменил, а в мае Арбитражный суд Уральского округа не стал менять последнее определение. Апелляционный и кассационный суды сослались, в частности на приостановку исполнения судебного акта о взыскании компенсации на время спора о рассрочке.
Верховный суд России не нашел в доводах Айдара Газдалетдинова нарушений норм материального или процессуального права, повлиявших на исход дела и способных стать основанием для пересмотра решений в судебной коллегии по экономическим спорам.