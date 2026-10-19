На Кубани саперы уничтожили снаряд времен войны, найденный у сахарного завода

Подозрительный металлический предмет, покрытый коррозией, заметили рабочие при расчистке лесополосы. Прибывшие на место сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН «Пластун» Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю обследовали находку и установили: это 76-мм артиллерийский снаряд.