На Кубани саперы уничтожили снаряд времен войны, найденный у сахарного завода
В станице Ленинградской Краснодарского края взрывотехники Росгвардии ликвидировали артиллерийский боеприпас времен Великой Отечественной войны. Снаряд обнаружили на территории местного сахарного завода, сообщили в региональной Росгвардии.
Подозрительный металлический предмет, покрытый коррозией, заметили рабочие при расчистке лесополосы. Прибывшие на место сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН «Пластун» Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю обследовали находку и установили: это 76-мм артиллерийский снаряд.
С соблюдением всех мер безопасности боеприпас был уничтожен.