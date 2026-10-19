За год аренда двухкомнатных квартир в Краснодаре подешевела на 4%

По оценке аналитиков, арендные ставки в Краснодаре снижались постепенно, без резких колебаний. При этом в других крупных городах юга коррекция оказалась заметнее. В Ростове-на-Дону аренда однокомнатных и двухкомнатных квартир за год подешевела на 8,1–8,5%, в Волгограде — на 5–11%, в Ставрополе — на 5–6,6%.