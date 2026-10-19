За год аренда двухкомнатных квартир в Краснодаре подешевела на 4%
Краснодар оказался среди крупных городов юга России городом с наименьшим снижением стоимости аренды жилья по итогам сентября 2026 года. Средняя ставка аренды двухкомнатных квартир за год сократилась на 4%, до 41,3 тыс. руб. в месяц, однокомнатных — на 2%, до 26,3 тыс. руб. Такие данные аналитики «Циан» предоставили «Эксперту Юг».
По оценке аналитиков, арендные ставки в Краснодаре снижались постепенно, без резких колебаний. При этом в других крупных городах юга коррекция оказалась заметнее. В Ростове-на-Дону аренда однокомнатных и двухкомнатных квартир за год подешевела на 8,1–8,5%, в Волгограде — на 5–11%, в Ставрополе — на 5–6,6%.
Одной из возможных причин снижения ставок на юге стало сокращение туристического потока, считает архитектор-градостроитель, генеральный директор ООО «АрхПро» Наталия Брайловская. По ее словам, летом на курортах и в Краснодаре возникали перебои с поставками бензина, а авиарейсы регулярно задерживались из-за атак беспилотников. Это могло повлиять на число поездок и спрос на аренду жилья.
«На стоимость аренды на юге прежде всего влияют туристический поток и транспортная доступность региона. Когда людям сложно доехать, квартиры простаивают, и собственники снижают цены. Аренда же сразу реагирует на текущую ситуацию: нет туристов — падает и цена»,— отметила госпожа Брайловская.
Несмотря на сравнительно небольшое снижение ставок, Краснодар остается самым дорогим из перечисленных региональных центров по стоимости аренды однокомнатных и двухкомнатных квартир. Самые низкие ставки среди них зафиксированы в Ставрополе.