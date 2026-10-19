В Сургуте задержали подозреваемых в хищении 50 млн рублей из бюджета Югры

По предварительным данным, с марта 2021 по декабрь 2025 года деньги в качестве субсидий перечислялись на счета некоммерческой образовательной организации в рамках соглашений с профильным департаментом региона. После получения денег директор заключила фиктивные договоры по оказанию услуг с ИП и другими неустановленными лицами. Оплачиваемые услуги по договорам не исполнялись, а деньги были обналичены и похищены.