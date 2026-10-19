В Сургуте задержали подозреваемых в хищении 50 млн рублей из бюджета Югры
Полиция и Росгвардия задержали в Сургуте директора центра дополнительного образования и индивидуального предпринимателя, сообщили в полиции Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра). Они подозреваются в мошенничестве с хищением свыше 50 млн руб. из бюджета региона.
По предварительным данным, с марта 2021 по декабрь 2025 года деньги в качестве субсидий перечислялись на счета некоммерческой образовательной организации в рамках соглашений с профильным департаментом региона. После получения денег директор заключила фиктивные договоры по оказанию услуг с ИП и другими неустановленными лицами. Оплачиваемые услуги по договорам не исполнялись, а деньги были обналичены и похищены.
Во время обысков дома у фигурантов изъяли свыше 1,5 млн руб., $2,5 тыс., 29 банковских карт, а также восемь телефонов, компьютерную технику, документы и другие вещественные доказательства. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Устанавливаются соучастники криминальной схемы и все эпизоды противоправной деятельности.