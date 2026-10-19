Двух жителей Краснодара осудили за кражу имущества на 3,1 млн рублей
Первомайский районный суд признал двух жителей Краснодара виновными в краже имущества на 3,1 млн руб. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
Установлено, что в феврале 2020 года компания ОАО «Кубаньавтосервис» заключила договор с индивидуальным предпринимателем Ксенией Колотовкиной на аренду с правом выкупа гостиницы, расположенной на улице Садовой в Краснодаре, на три года. Вместе с помещением она получила имущество общей стоимостью более 3,1 млн руб., которым могла пользоваться. Когда срок аренды истек и выкупить помещение не удалось, Колотовкина вместе со своим знакомым Михаилом Пельцем вывезла имущество.
Известно, что фигуранты демонтировали оборудование, вывезли 22 телевизора на общую сумму 154 тыс. руб., 55 кроватей, 11 диванов, 40 стульев, 18 шкафов, 25 кондиционеров на сумму 225 тыс. руб., а также систему видеонаблюдения на 16 камер стоимостью 36,8 тыс. руб. и другие предметы. В результате произошедшего компания лишилась имущества на 3,1 млн руб.
Суд признал Ксению Колотовкину виновной по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные организованной группой в особо крупном размере). Ее приговорили к 3,5 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
Михаил Пельц признан виновным по ч. 5 ст. 33., ч. 4 ст. 160 УК РФ. Его приговорили к 3,5 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.