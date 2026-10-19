Двух жителей Краснодара осудили за кражу имущества на 3,1 млн рублей

Установлено, что в феврале 2020 года компания ОАО «Кубаньавтосервис» заключила договор с индивидуальным предпринимателем Ксенией Колотовкиной на аренду с правом выкупа гостиницы, расположенной на улице Садовой в Краснодаре, на три года. Вместе с помещением она получила имущество общей стоимостью более 3,1 млн руб., которым могла пользоваться. Когда срок аренды истек и выкупить помещение не удалось, Колотовкина вместе со своим знакомым Михаилом Пельцем вывезла имущество.