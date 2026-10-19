В Тюменской области 20 октября ожидаются мокрый снег и сильный ветер

По прогнозу, ночью температура воздуха составит от 4 до +1 градуса, днем — от +2 до +7 градусов. Ветер северо-западного и западного направлений будет дуть со скоростью 8–13 м/с, в отдельных районах порывы могут достигать 15–20 м/с.