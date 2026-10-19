В Татарстане учредят звание «Заслуженный судебный пристав»
Госсовет Татарстана принял в первом чтении и в целом законопроект об учреждении почетного звания «Заслуженный судебный пристав по Республике Татарстан». Такое решение приняли депутаты на двадцать пятом заседании Госсовета VII созыва.
Награду будут присваивать сотрудникам органов принудительного исполнения за особые заслуги в обеспечении работы судов и исполнении судебных актов. Как правило, стаж службы претендентов должен составлять не менее 10 лет.
Ранее сообщалось, что в Татарстане на изготовление и поставку государственных наград республики выделили 19,6 млн руб.