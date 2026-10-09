В Татарстане закупят государственные награды на 19,6 млн рублей
09.10.2026, 16:24
В Татарстане на изготовление и поставку государственных наград республики выделили 19,6 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.
Финансирование предусмотрено из бюджета Татарстана.
Планируется приобрести 300 медалей ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан», 100 медалей «За доблестный труд» и 10 медалей «За заслуги в развитии местного самоуправления в Республике Татарстан».
Также в заказ входят 50 медалей «100 лет образования Татарской Автономной Советской Социалистической Республики», 310 нагрудных знаков «Заслуженный работник» и 10 временных пристежек к ордену «Дуслык».
Медали должны быть изготовлены из серебра 925-й пробы, отдельные элементы предусматривают покрытие золотом 750-й пробы. В комплект поставки для ряда наград входят футляры и временные пристежки. Поставить награды должны до конца года.
Заказчиком выступает Управление делами раиса Татарстана.