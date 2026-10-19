Суд изъял имущество осужденного экс-депутата алтайского Заксобрания
Центральный райсуд Барнаула удовлетворил иск прокуратуры об обращении в доход государства имущества бывшего депутата алтайского краевого Законодательного собрания от партии «Коммунисты России» Сергея Матасова. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
Правоохранители установили, что депутат в 2021 и в 2024 годах приобрел квартиры в Барнауле общей стоимостью 12,4 млн руб. При этом потраченные на недвижимость средства не соответствовали его официальному доходу за предшествующие три года, говорится в сообщении.
Как писал «Ъ-Сибирь», в феврале этого года суд признал Сергея Матасова виновным в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и приговорил к четырем годам условно. По версии следствия, будучи депутатом, Сергей Матасов организовал фиктивное трудоустройство своих родственников на должности помощников. При этом деньги за якобы выполненную работу получал он сам. Ущерб бюджету, по подсчетам правоохранителей, превысил 3,2 млн руб. Свою вину экс-парламентарий признал, пояснив, что похищенные средства он направил на открытие основанного им в регионе «Сталин-центра».