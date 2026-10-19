Суд изъял имущество осужденного экс-депутата алтайского Заксобрания

Правоохранители установили, что депутат в 2021 и в 2024 годах приобрел квартиры в Барнауле общей стоимостью 12,4 млн руб. При этом потраченные на недвижимость средства не соответствовали его официальному доходу за предшествующие три года, говорится в сообщении.