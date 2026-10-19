Ракетная гастроль

На сцене Фабрис располагается на «капитанском мостике», окруженный синтезатором, вокодером, компьютером и другим актуальным технологическим инструментарием. За время концерта Фабрис спустился и подошел к краю сцены лишь однажды, во время «программной» песни «Space Rock». Говорил Квальотти тоже всего один раз, когда на экранах появился портрет гитариста и композитора Rockets Алена Маратры, который скончался в 2025 году. «Сейчас важный для нас момент,— сказал Фабрис по-русски.— Мы сыграем последний трек, который Ален исполнил перед смертью». Это была песня «Cosmic Castaway» из альбома 2024 года «The Final Frontier».