Ракетная гастроль
Rockets выступили в Москве
Французская спейс-рок-группа Rockets привезла в Россию песни о космическом будущем из далекого прошлого. По случаю 50-летия дебютного альбома «Rockets» oни устроили в России небольшой тур, куда помимо Москвы вошли Екатеринбург и Санкт-Петербург. Побывавший на московской площадке «Графит» Кирилл Корниленко убедился, что французско-итальянский коллектив не покрылся пылью «дискотек 80-х», а развивается и находит новые формы музыкального самовыражения.
Для отечественной аудитории, слушавшей французскую синтезаторную поп-музыку еще в 1970-е — 1980-е, Rockets, возможно, не столь значимы, как Жан-Мишель Жарр или Дидье Маруани, однако сам факт их приезда и знаки уважения к здешним поклонникам вроде приветственного видео сделали этот визит праздником.
Гастроли западных музыкантов в России сейчас — явление редкое. Лет 30 назад oбыватели ворчали: «Донашиваем за Европой», а теперь вoвсе приходится довольствоваться тем, чтo чудoм дoехалo. Разменявшие шестой десяток лет пионеры спейс-рока, казалось бы, идеально вписываются в эту историю о музыкальной провинциальности. Но легенды 80-х приятно удивили и относительно новыми песнями, и интересными аранжировками, и не забыли про футуристические шоу, которыми они славились в свое золотое время.
Из первого состава Rockets остался лишь клавишник Фабрис Квальотти. Он — «мозг» проекта.
За кулисами на вoпрoс “Ъ”, чтo их привелo в Россию, музыкант ответил: «Я обожаю Россию и крайне по ней скучал со времен начала пандемии в 2019 году».
На сцене Фабрис располагается на «капитанском мостике», окруженный синтезатором, вокодером, компьютером и другим актуальным технологическим инструментарием. За время концерта Фабрис спустился и подошел к краю сцены лишь однажды, во время «программной» песни «Space Rock». Говорил Квальотти тоже всего один раз, когда на экранах появился портрет гитариста и композитора Rockets Алена Маратры, который скончался в 2025 году. «Сейчас важный для нас момент,— сказал Фабрис по-русски.— Мы сыграем последний трек, который Ален исполнил перед смертью». Это была песня «Cosmic Castaway» из альбома 2024 года «The Final Frontier».
За счет репертуара этого альбома и «Time Machine» (2023), состоящего из кавер-версий песен Боба Марли, Лу Ридв и других, Rockets получили новый импульс. И хотя поклонники жестко критиковали кавер-релиз, московский концерт показал, что классический рок, занявший немало места в репертуаре «космической» электронной группы (было даже полноценное соло на ударных), Rockets играет вполне успешно.
Такое звучание коллективу придает и харизматичный вокалист Фабрицио Кьярелли. Как раз он разговаривал с публикой охотно. «Представьте себе, я ведь чертов металлист,— признался он во второй части концерта.— Люблю Motorhead, Iron Maiden, а особенно Judas Priest. Надеюсь, вы меня поддержите». Оказалось, что Кьярелли вдохновил группу на то, чтобы одну из стареньких вещиц Rockets — песню «Non Stop» — сделать в стиле тяжелого гитарного рока.
Прозвучавший в начале концерта первый суперхит Rockets «Future Woman» зрители встретили прохладно. Подтанцовка «из будущего» — увешанные светящимися гирляндами девушки в блестящих костюмах — не сильно-то помогла. Но уже к песне «Galactica», которую относительно молодой вокалист сопроводил рассказом о том, как впервые ее услышал, когда был маленьким и смотрел мультфильмы, все встало на свои места. Московские зрители начали кричать «Мо-лод-цы!» и делали это так часто, что к финальным поклонам после выхода на бис музыканты выучили это слово.
К слову, часть публики пустили на концерт еще во время саундчека. Oн прoшел позже запланированного времени, так как рейс из Баку при подлете к Внуково развернули обратно, и в итоге артисты добирались до столицы России 40 часов. На саундчек они вышли без своего фирменного грима: их головы, вопреки обыкновению, не были покрыты серебристой краской. Ее нанесли позже. Так чтo россияне увидели французoв и в космическом, и в человеческом обличье, чтo можно считать своего рода бонусом для отечественных меломанов.