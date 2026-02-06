Бюджет оплатил культ личности

За мошенничество к четырем годам условно приговорили бывшего депутата заксобрания Алтайского края от партии «Коммунисты России» Сергея Матасова. По материалам дела, в годы своего депутатства он организовал фиктивное трудоустройство своих родственников на должности помощников, деньги же за мнимую работу получал он сам. Следствие подсчитало, что по такой схеме из бюджета было похищено 3,2 млн руб. Экс-парламентарий признал вину, полностью возместил ущерб, пояснив, что похищенные миллионы пошли на открытие основанного им в регионе «Сталин-центра».

Фото: Алтайское краевое Законодательное Собрание Зарплату своих фиктивно трудоустроенных в парламент родственников Сергей Матасов направлял на развитие «Сталин-центра»

В Барнауле 6 февраля завершился суд над бывшим парламентарием, 36-летним Сергеем Матасовым, по делу об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, максимальная санкция — десять лет лишения свободы). Накануне подсудимый выступил с последним словом. Экс-депутат заявил о признании вины и просил не лишать его свободы, на чем настаивал прокурор, потребовавший для него пять лет колонии.

«Я понимаю, что даже благие цели — а деньги шли на сугубо депутатские нужды, создание первого в мире уникального культурно-исторического "Сталин-центра" — не оправдывают нарушение закона»,— сказал коммунист, отметив, что еще до приговора понес наказание: ему пришлось расстаться с депутатским мандатом, оказалась разрушена карьера.

Судья Наталья Никитина приговорила бывшего парламентария к четырем годам условно и штрафу в размере 300 тыс. руб. Кроме того, ему установили трехлетний запрет на право занимать должности в представительных и законодательных органах госвласти. О том, будут ли стороны оспаривать решение, пока не известно.

Дело в отношении депутата Матасова руководитель управления Следственного комитета России по Алтайскому краю Игорь Клесниченко возбудил в марте 2025 года. Основанием послужили материалы УФСБ. Задерживать политика, который возглавлял фракцию «Коммунисты России» заксобрания, не стали.

Согласно материалам следствия, в период с 2021-го по 2025 год обвиняемый, занимая пост зампреда комитета по правовой политике и местному самоуправлению, организовал фиктивное трудоустройство своей матери и дяди на должности помощников депутатов. В дальнейшем политик предоставлял в заксобрание и министерство финансов региона подложные документы о выполнении ими трудовых функций.

Расследование установило, что никаких обязанностей родственники не выполняли, а перечисленную зарплату передавали Сергею Матасову. За указанный период из краевого бюджета было похищено 3 млн 250 тыс. руб.

25 июня прошлого года на сессии заксобрания Сергей Матасов досрочно сложил депутатские полномочия. «Пришло время дать дорогу новой энергии, новым идеям и новым силам. Уверен, что наша партия должна постоянно обновляться, чтобы оставаться современной и эффективной»,— заявлял он ранее, объясняя свой уход с поста первого секретаря реготделения «Коммунистов России». На январской сессии заксобрание своим решением запретило депутатам устраивать своими помощниками близких родственников.

Сергей Матасов в 2011 году окончил Бийский сельскохозяйственный техникум по специальности «техник-электрик», а в 2014 году — Современную гуманитарную академию Москвы по специальности «инженер-программист». Политическую карьеру он начал в КПРФ. В 2021-м был избран депутатом Алтайского заксобрания по партсписку «Коммунистов России». Сергей Матасов известен как основатель «Сталин-центра» в Барнауле, который открылся в 2023 году. Центром экспозиции стал бюст Иосифу Сталину из мраморной крошки, который откопали жители Алтайского края в огороде.

