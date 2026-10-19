Три человека погибли при ударе дрона по машине ритуальной службы в ЛНР
Беспилотник ВСУ ударил по машине ритуальной службы на трассе вблизи города Первомайск в ЛНР. При атаке погибли три человека. Об этом сообщил губернатор региона Леонид Пасечник в Telegram-канале.
Господин Пасечник добавил, что другой дрон ударил по грузовику на участке дороги Лисичанск — Луганск в Славяносербском муниципальном округе. Ранен водитель. Там же позднее при повторной атаке ВСУ пострадал еще один человек.
Над ЛНР сегодня сбили 70 воздушных целей.