Житель Камбарки получил 24 года колонии за убийство 20-летней давности
Мужчину признали виновным в убийстве девушки после изнасилования в 2006 году
Камбарский райсуд Удмуртии приговорил местного жителя к 24 годам лишения свободы по совокупности преступлений, включая убийство девушки в 2006 году. Об этом сообщили в пресс-службе судов региона.
По версии суда, 8 июня 2006 года 34-летний обвиняемый по дороге из села Камское в Камбарку изнасиловал 26-летнюю девушку в лесном массиве неподалеку от города, а затем задушил ее, чтобы скрыть преступление. Тело погибшей обнаружили 22 июня.
Подсудимый, которому на момент вынесения приговора исполнилось 54 года, полностью признал вину. За убийство суд назначил ему 12 лет лишения свободы. С учетом предыдущих приговоров за другие преступления окончательное наказание составило 24 года колонии особого режима с ограничением свободы на два года. В срок зачли уже отбытое наказание.
О раскрытии преступления, совершенного почти 20 лет назад, «Ъ-Удмуртия» сообщал в мае. Как сообщали в СУ СКР по республике, в преступлении признался 54-летний местный житель, отбывающий наказание за аналогичное преступление в исправительной колонии.