Житель Камбарки получил 24 года колонии за убийство 20-летней давности

Подсудимый, которому на момент вынесения приговора исполнилось 54 года, полностью признал вину. За убийство суд назначил ему 12 лет лишения свободы. С учетом предыдущих приговоров за другие преступления окончательное наказание составило 24 года колонии особого режима с ограничением свободы на два года. В срок зачли уже отбытое наказание.