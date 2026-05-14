Заключенного в Удмуртии обвинили в убийстве и изнасиловании 20-летней давности

В Удмуртии раскрыли изнасилование и убийство (ст. 105 УК) 26-летней жительницы Камбарки, совершенное почти 20 лет назад. Как сообщили в СУ СКР по республике, в преступлении признался 54-летний местный житель, отбывающий наказание за аналогичное преступление в исправительной колонии.

Тело убитой обнаружили 22 июня 2006 года. По данным следствия, двумя неделями ранее в селе Камское она познакомилась с обвиняемым, который предложил ей отправиться пешком в Камбарку. Девушка согласилась. В лесу около города он изнасиловал ее, после чего, желая скрыть содеянное, задушил. По горячим следам задержать фигуранта не удалось.

«Работа по раскрытию преступления не прекращалась. Полицейскими совместно со следователями СКР по Удмуртии проводились все необходимые мероприятия по установлению личности преступника: изучены аналогичные преступления против половой неприкосновенности в указанном районе. Проанализированы в том числе лица, уже отбывающие наказание в местах лишения свободы, проведены их допросы, проверены сведения о преступлениях, совершенных схожим способом»,— добавили в МВД по региону.

Убийцей оказался 54-летний ранее судимый житель Камбарского района, он находится в одной из колоний республики за совершение аналогичного преступления в 2020 году. Фигурант признался в изнасиловании и убийстве после допросов. Следствие продолжается.