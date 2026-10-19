Экс-кандидат в гордуму Дегтярска от «Новых людей» не смог оспорить арест за разбой

АНО «Северный человек» была организована в 2022 году рэпером Мишей Маваши, которого с 2010-х годов в СМИ связывали с националистами. Организация имеет множество филиалов в городах России. На их сайте указано, что движение было создано, чтобы «возрождать и популяризировать ценности, традиции и культуры русских и других славянских народов; консолидировать граждан на основе славянского этноса». В марте 2023 года филиал объедения в Перми попал в скандал: члены «Северного человека» отхлестали ремнем школьника за поджог православной иконы.