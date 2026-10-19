Экс-кандидат в гордуму Дегтярска от «Новых людей» не смог оспорить арест за разбой
Свердловский областной суд отказал в смягчении ареста бывшему кандидату в городскую думу Дегтярска (Свердловская область) Павлу Гайдуллину, сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе судов региона.
Ранее Ревдинский городской суд отправил его в СИЗО до 29 ноября. Ему инкриминировали два эпизода разбоя группой лиц или с применением оружия (чч.1,2 ст. 162 УК РФ). По данным Е1, на него написал заявление один из местных жителей, которого якобы он вывозил в лес. Адвокат обвиняемого в разговоре с «Ъ-Урал» отказался от комментариев.
Сам обвиняемый рассказал о своем решении баллотироваться в гордуму Дегтярска в июле. Как сам утверждал Павел Гайдуллин, основной мотив его работы заключался в стремлении сделать планирование ремонтов более прозрачным — «сначала делали там, где это реально нужно, а не по плану». По итогам выборов, за него проголосовали 66 избирателей.
Сам Павел Гайдуллин называл себя общественным деятелем Ревды (Свердловская область) и Дегтярска, председателем Ревдинского филиала «Всероссийского комитета поддержки Путина», руководителем общественного движения «Северный человек» по Ревде и Дегтярску.
АНО «Северный человек» была организована в 2022 году рэпером Мишей Маваши, которого с 2010-х годов в СМИ связывали с националистами. Организация имеет множество филиалов в городах России. На их сайте указано, что движение было создано, чтобы «возрождать и популяризировать ценности, традиции и культуры русских и других славянских народов; консолидировать граждан на основе славянского этноса». В марте 2023 года филиал объедения в Перми попал в скандал: члены «Северного человека» отхлестали ремнем школьника за поджог православной иконы.
Руководитель регионального отделения «Новых людей» Ирина Виноградова в разговоре с «Ъ-Урал» охарактеризовала Павла Гайдуллина как «активного общественника, который занимался городскими проблемами и помогал жителям Ревды и Дегтярска». «Сейчас мы сами разбираемся в обстоятельствах дела и уточняем информацию о предъявленных Павлу обвинениях. Рассчитываем на объективное и беспристрастное расследование. Делать выводы о виновности человека до решения суда преждевременно. Со своей стороны региональное отделение партии готово сотрудничать с правоохранительными органами», — подытожила госпожа Виноградова.