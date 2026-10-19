Автокредитование на Ставрополье упало на 20% в 2026 году
Ставропольский край оказался в числе российских территорий, продемонстрировавших наиболее существенное сокращение выдачи займов на приобретение транспортных средств. По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в сентябре 2026 года на территории региона было оформлено 2,1 тыс. автокредитов — как на новые машины, так и на автомобили с пробегом. Относительно сентября 2025 года, когда этот показатель достигал 2,6 тыс. единиц, падение составило 20,2%, следует из данных бюро.
По глубине снижения среди тридцати ведущих субъектов федерации Ставрополье заняло пятую строчку. Абсолютным лидером по спаду стал Краснодарский край — минус 25%. Следом расположились Чувашская Республика (24,8%), Пермский край (24,2%) и Кировская область (20,7%). Ставропольский регион замкнул эту группу с показателем 20,2%.
Тенденция к сжатию рынка автокредитования фиксируется и в общероссийском масштабе. В сентябре 2026 года по всей стране было выдано 102,4 тыс. таких займов — на 13,3% меньше по сравнению с тем же периодом предыдущего года, когда банки одобрили 118,1 тыс. заявок. По сравнению с августом 2026 года, когда показатель составлял 107,7 тыс. единиц, снижение достигло 4,9%.
Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков указал на то, что на протяжении последних шести месяцев ежемесячный объем выдачи автокредитов стабилизировался на относительно низкой отметке — порядка 100 тыс. единиц. Для понимания масштаба изменений эксперт привёл сравнение с сентябрем 2024 года, когда банки выдали 170,2 тыс. таких кредитов — в 1,7 раза больше, чем в сентябре 2026-го.
«Это свидетельствует как о не очень активном спросе на автокредиты из-за высоких процентных ставок и общего роста цен на автомобили, так и о довольно слабом аппетите к риску со стороны банков», — прокомментировал Волков.
Ситуацию дополнительно осложняет высокий процент отклоненных заявок. Как ранее писал «Ъ-Кавказ», в сентябре 2026 года доля отказов по автокредитам на Ставрополье достигла 74,1%, увеличившись относительно августа на 3,5 процентного пункта. Среди тридцати регионов-лидеров по этому критерию край занял шестую позицию. Специалисты связывают высокий уровень отказов в том числе с ограничениями банков на кредитование заемщиков с уже значительной долговой нагрузкой.