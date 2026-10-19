Автокредитование на Ставрополье упало на 20% в 2026 году

Тенденция к сжатию рынка автокредитования фиксируется и в общероссийском масштабе. В сентябре 2026 года по всей стране было выдано 102,4 тыс. таких займов — на 13,3% меньше по сравнению с тем же периодом предыдущего года, когда банки одобрили 118,1 тыс. заявок. По сравнению с августом 2026 года, когда показатель составлял 107,7 тыс. единиц, снижение достигло 4,9%.