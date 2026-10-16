Ставрополье вошло в топ-6 регионов по доле отказов в автокредитах в сентябре 2026 года

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков объяснил сложившуюся ситуацию общим курсом на ужесточение денежно-кредитной политики. «Уровень отказов по автокредитам устойчиво держится вблизи отметки 70%. В рамках жесткой монетарной политики, предусматривающей существенные ограничения при выдаче займов гражданам с повышенной долговой нагрузкой, финансовые организации сохраняют невысокую склонность к риску. Банки планомерно повышают планку требований к кредитным историям претендентов, тем самым страхуясь от возможных просрочек в будущем», — пояснил он.