Ставрополье вошло в топ-6 регионов по доле отказов в автокредитах в сентябре 2026 года
Ставропольский край занял шестую строчку в рейтинге тридцати ведущих регионов страны по уровню отказов в автокредитовании: в сентябре 2025 года банки отклонили 74,1% поступивших заявок. По сравнению с предшествующим месяцем показатель вырос на 3,5 процентного пункта. Такие сведения публикует Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).
Абсолютными лидерами по числу отклоненных запросов среди тридцати регионов-лидеров стали Иркутская область — 76,4% — и Алтайский край — 76,2%. Наиболее лояльными к потенциальным покупателям автомобилей оказались кредитные организации Нижегородской области, где доля отказов составила 61,3%, Санкт-Петербурга — 61,4%, а также Татарстана — 62,7%.
В целом по стране в сентябре 2025 года банки отвергли 69,3% заявлений на получение автокредита. Относительно предыдущего месяца этот показатель прибавил 3,6 процентного пункта.
Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков объяснил сложившуюся ситуацию общим курсом на ужесточение денежно-кредитной политики. «Уровень отказов по автокредитам устойчиво держится вблизи отметки 70%. В рамках жесткой монетарной политики, предусматривающей существенные ограничения при выдаче займов гражданам с повышенной долговой нагрузкой, финансовые организации сохраняют невысокую склонность к риску. Банки планомерно повышают планку требований к кредитным историям претендентов, тем самым страхуясь от возможных просрочек в будущем», — пояснил он.
Вместе с тем, по словам Волкова, среди кредиторов усиливается борьба за платежеспособных клиентов. Заемщики, чей Персональный кредитный рейтинг превышает 750 баллов, пользуются заметно более выгодными условиями: для них процент отклоненных заявок на автокредит не превышает 44%.
Динамика среднего размера выданных на Ставрополье автокредитов такова: в мае 2025 года он достиг 1,4 млн руб., превысив майский показатель 2024 года — 1,2 млн руб. — на 16,5%. В среднем по России аналогичный показатель за май 2025 года составил 1,54 млн руб.