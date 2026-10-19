В Туве назначили трех новых министров
В правительстве Республики Тыва произошли кадровые изменения. Соответствующие распоряжения подписал глава региона Владислав Ховалыг.
Министерство сельского хозяйства и продовольствия возглавил Айдыс Куулар. Ранее он руководил администрацией Овюрского района республики. Бывший глава министерства Юрий Оруспай назначен и. о. руководителя службы ветеринарии региона.
Министром труда и социальной политики назначен Сылдыс Ондар. И. о. министра спорта Тувы стал Буянзак Тулуш.