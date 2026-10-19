Жителя Симферополя будут судить за оправдание терроризма и призывы к экстремизму

Установлено, что 25-летний житель Симферополя осенью 2024 года в одной из соцсетей опубликовал комментарий, который оправдывал совершение террористических актов на территории России. В июне этого года он разместил в интернете призывы к насилию в отношении группы лиц по национальному признаку.