Жителя Симферополя будут судить за оправдание терроризма и призывы к экстремизму
Прокуратура Республики Крым направила в суд уголовное дело в отношении 25-летнего жителя Симферополя, который обвиняется в публичном оправдании терроризма и призывах к экстремистской деятельности в интернете. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.
Установлено, что 25-летний житель Симферополя осенью 2024 года в одной из соцсетей опубликовал комментарий, который оправдывал совершение террористических актов на территории России. В июне этого года он разместил в интернете призывы к насилию в отношении группы лиц по национальному признаку.
Его деятельность пресекли сотрудники УФСБ России по Крыму и Севастополю. Уголовное дело передано в Южный окружной военный суд.