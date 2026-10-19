Часть сотрудников «Огнеупоров» в Богдановиче перевели на неполный рабочий день
В компании «Огнеупоры» в Богдановиче Свердловской области часть сотрудников с 12 октября перевели на неполный рабочий день. Изменения в рабочем графике коснулись сотрудников, которые не задействованы в производстве промышленной продукции, сообщили в пресс-службе предприятия.
«Сокращение объемов производства предприятиями в металлургической, строительной и других отраслях — основных потребителях огнеупорных изделий — закономерно привело к снижению объемов выпуска данной продукции производителями огнеупоров»,— прокомментировали в предприятии.
Продолжается подбор внешних соискателей на имеющиеся вакансии, а рабочие основных цехов продолжат работу по своему обычному графику. При этом закрывать цеха компания не планирует.