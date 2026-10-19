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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №193/П«Ъ» Газета
Урал

Часть сотрудников «Огнеупоров» в Богдановиче перевели на неполный рабочий день

В компании «Огнеупоры» в Богдановиче Свердловской области часть сотрудников с 12 октября перевели на неполный рабочий день. Изменения в рабочем графике коснулись сотрудников, которые не задействованы в производстве промышленной продукции, сообщили в пресс-службе предприятия.
Троицко-Байновское месторождение огнеупорных глин около Богдановича

Троицко-Байновское месторождение огнеупорных глин около Богдановича

Евгения Яблонская / Коммерсантъ

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«Сокращение объемов производства предприятиями в металлургической, строительной и других отраслях — основных потребителях огнеупорных изделий — закономерно привело к снижению объемов выпуска данной продукции производителями огнеупоров»,— прокомментировали в предприятии.
Продолжается подбор внешних соискателей на имеющиеся вакансии, а рабочие основных цехов продолжат работу по своему обычному графику. При этом закрывать цеха компания не планирует.
Ирина Пичурина