За неделю над Севастополем сбили семь БПЛА
За прошедшую неделю над территорией Севастополя ликвидировали семь беспилотников. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
По его словам, беспилотные летательные аппараты были нейтрализованы военными за минувшую неделю. Во время атак ВСУ жители и гости Севастополя не пострадали. Разрушений инфраструктуры города не зафиксировано.
По данным Минобороны РФ, прошедшей ночью над Республикой Крым и другими регионами России сбили 149 беспилотников.