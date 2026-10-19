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Выпуск газеты №193/П

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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №193/П«Ъ» Газета
Кубань-Черноморье

За неделю над Севастополем сбили семь БПЛА

За прошедшую неделю над территорией Севастополя ликвидировали семь беспилотников. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
По его словам, беспилотные летательные аппараты были нейтрализованы военными за минувшую неделю. Во время атак ВСУ жители и гости Севастополя не пострадали. Разрушений инфраструктуры города не зафиксировано.
По данным Минобороны РФ, прошедшей ночью над Республикой Крым и другими регионами России сбили 149 беспилотников.
Алина Зорина