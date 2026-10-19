Средний Урал вошел в топ-10 регионов по научно-технологическому развитию
Свердловская область заняла восьмое место среди субъектов России по научно-технологическому развитию, следует из рейтинга «РИА Новости». Регион также стал первым по этому направлению в Уральском федеральном округе (УрФО).
Свердловская область с 2024 года поднялась на одну строчку. Лидерами 2025 года стали Москва, Татарстан, Санкт-Петербург, Нижегородская, Московская, Самарская области и Пермский край. На 10-м месте оказалась Новосибирская область.
Остальные регионы УрФО оказались ниже в рейтинге по научно-технологическому развитию: 18 место заняла Тюменская область, опустившись с 10 места. Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО-Югра) опустился с 45 на 49 место, Курганская область — с 55 на 56, Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) — с 46 на 61. Челябинская область осталась на 16 месте.
При исследовании анализировались данные Росстата и Роспатента по 19 показателям. Эти данные характеризуют человеческие ресурсы и материально-техническую базу, задействованные в сфере науки и технологий, а также масштаб и эффективность научно-технологической деятельности.