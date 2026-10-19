Средний Урал вошел в топ-10 регионов по научно-технологическому развитию

Остальные регионы УрФО оказались ниже в рейтинге по научно-технологическому развитию: 18 место заняла Тюменская область, опустившись с 10 места. Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО-Югра) опустился с 45 на 49 место, Курганская область — с 55 на 56, Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) — с 46 на 61. Челябинская область осталась на 16 месте.