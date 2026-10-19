Прокуратура Крыма взяла на контроль ликвидацию последствий непогоды
Прокуратура Крыма поставила на контроль вопрос ликвидации последствий неблагоприятных погодных условий в регионе. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства региона.
Речь идет в том числе о городских округах Алушта, Судак, Феодосия, Ялта и Бахчисарайском районе. Организовано надзорное сопровождение мероприятий по ликвидации последствий обильных осадков.
Кроме того, ведомство будет следить за своевременностью принятия мер, направленных на устранение этих последствий.