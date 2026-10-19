В отношении краснодарского оптовика ввели наблюдение из-за долга в 60 млн рублей
Арбитражный суд Краснодарского края признал обоснованными требования ПАО «Сбербанк» о признании банкротом ООО «Легранд», занимающегося оптовой торговлей стройматериалами. Долг компании составил более 60 млн руб., следует из определения суда.
В отношении компании введена процедура наблюдения, временным управляющим утвержден Жердев Андрей Михайлович (член Ассоциации МСРО «Содействие»).
Рассмотрение отчета временного управляющего назначено на 1 марта 2027 года.
Основанием для иска послужила просроченная задолженность по кредитному договору от 14 февраля 2025 года. Банк предоставил компании кредитную линию на 50 млн рублей под 28,17% годовых, однако заемщик допустил просрочку исполнения обязательств на сумму более 2 млн рублей сроком свыше трех месяцев. По состоянию на 14 мая 2026 года общая сумма задолженности составила 60,55 млн руб., включая 50 млн руб. основного долга, 10 млн руб. процентов и 481 тыс. руб. неустойки.
Обязательства были обеспечены залогом строительных материалов, находящихся в Краснодаре по адресу: ул. Новороссийская, 57, литер Г, Г40. Суд подтвердил наличие залогового имущества в натуре.
Изначально кредитор настаивал на введении упрощенной процедуры конкурсного производства отсутствующего должника, ссылаясь на отсутствие у компании имущества для покрытия судебных расходов. Однако суд отказал в применении упрощенной процедуры. Как следует из определения, ни банк, ни должник не представили достаточных доказательств фактического прекращения деятельности ООО «Легранд», отсутствия его руководителя или прекращения операций по банковским счетам в течение последних 12 месяцев.
Поскольку задолженность подтверждена, превышает порог в 2 млн рублей и не погашена более трех месяцев, суд ввел стандартную процедуру наблюдения. Это позволит провести полный анализ финансового состояния компании и выявить признаки преднамеренного или фиктивного банкротства.
Требования банка включены в третью очередь реестра требований кредиторов как обеспеченные залогом.
С даты вынесения определения исполнительные производства в отношении «Легранд» приостановлены. Суд обязал руководителя компании в течение 15 дней предоставить временному управляющему и в суд бухгалтерские и иные документы, отражающие экономическую деятельность должника за последние три года. Определение может быть обжаловано в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца.