В отношении краснодарского оптовика ввели наблюдение из-за долга в 60 млн рублей

Изначально кредитор настаивал на введении упрощенной процедуры конкурсного производства отсутствующего должника, ссылаясь на отсутствие у компании имущества для покрытия судебных расходов. Однако суд отказал в применении упрощенной процедуры. Как следует из определения, ни банк, ни должник не представили достаточных доказательств фактического прекращения деятельности ООО «Легранд», отсутствия его руководителя или прекращения операций по банковским счетам в течение последних 12 месяцев.