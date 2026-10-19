Экс-губернатор Прикамья покидает правительство РФ
Бывший губернатор Прикамья, вице-премьер РФ — полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев покинет свои должности. Как сообщает «Ъ», господина Трутнева может заменить губернатор Приморского края Олег Кожемяко.
С 2000 по 2004 год Юрий Трутнев занимал пост губернатора Пермской области. С 2004 по 2012 год являлся министром природных ресурсов РФ, с 2012 по 2013 год — помощником президента РФ. 31 августа 2013 года назначен вице-премьером РФ – полпредом президента РФ в Дальневосточном федеральном округе.