На Дону пшеница дорожает на фоне сжатия предложения

На федеральном рынке экспорт остается слабым. «Совэкон» ожидает, что в октябре Россия отправит за рубеж 2,8 млн тонн пшеницы — на 48,2% меньше, чем год назад. «Русагротранс» 16 октября дал более высокий прогноз — около 3 млн тонн против 2,9 млн тонн в сентябре; примерно 65% октябрьских отгрузок, по его оценке, обеспечат порты Балтики. Разница отражает разные оценки аналитиков, но оба прогноза указывают на перестройку экспортной логистики. За первую декаду октября портовые отгрузки всего зерна сократились в 5,3 раза год к году, до 436 тыс. тонн, следует из мониторинга Российского зернового союза. Пшеницу отправляли через семь портов вместо 35 годом ранее.