На Дону пшеница дорожает на фоне сжатия предложения
Пшеница на внутреннем рынке России прибавила в цене вторую неделю подряд, но рост пока не означает восстановления спроса. Сельхозпроизводители, которым требовались деньги на текущие расходы и осенний сев, уже продали часть урожая. Остальные придерживают зерно и не готовы уступать его по низким ценам, пишет «КоммерсантЪ».
На Дону, где в этом году собрали рекордный урожай, ситуацию осложняют перебои с вывозом через Азово-Донской канал и дорогая доставка к портам Балтики.
По подсчетам аналитического центра «Совэкон», с 12 по 18 октября тонна пшеницы третьего класса подорожала на 1,2%, до 8,3 тыс. руб., четвертого — на 0,6%, до 8 тыс. руб., пятого — на 0,4%, до 6,9 тыс. руб. Все три цены вернулись примерно к уровню месячной давности. Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько связывает разворот с тем, что рыночные цены опустились ниже экспортного паритета на Балтике: производители стали отказываться от сделок, которые не покрывают их затрат.
Для Ростовской области разрыв между ценой продажи и себестоимостью особенно чувствителен. По словам председателя ассоциации «Народный фермер Ростовской области» Михаила Сидякина, в сентябре хозяйства продавали пшеницу «с места» в среднем по 7 руб. за килограмм без НДС: третьего класса — примерно по 7,2 руб., четвертого — по 6,8–7 руб. Себестоимость озимой пшеницы в регионе он оценил в 10–13 руб. за килограмм. Таким образом, разница достигала 3–6 руб. на килограмм. В октябре прошлого года донская пшеница третьего класса стоила 13–13,5 руб. за килограмм, четвертого — около 12,5 руб., пятого — около 12 руб., пишет РБК Кавказ.
Регион собрал 13,6 млн тонн ранних зерновых и зернобобовых — больше, чем в 2024 году (11,1 млн тонн) и в 2025-м (8,7 млн тонн). Из этого объема 12,2 млн тонн составила озимая пшеница, урожайность достигла 42,6 центнера с гектара. При этом высокий сбор не обеспечил хозяйствам выгодный сбыт: после приостановки судоходства по Азово-Донскому морскому каналу 10 июля покупатели на юге сократили закупки, а экспортерам пришлось искать другие маршруты. В июле из Ростовской области вывезли 397 тыс. тонн зерна и продуктов переработки — в 2,2 раза меньше, чем годом ранее. Более 221 тыс. тонн отправили напрямую из морских портов, еще 176 тыс. тонн перевалили через порт Кавказ.
На федеральном рынке экспорт остается слабым. «Совэкон» ожидает, что в октябре Россия отправит за рубеж 2,8 млн тонн пшеницы — на 48,2% меньше, чем год назад. «Русагротранс» 16 октября дал более высокий прогноз — около 3 млн тонн против 2,9 млн тонн в сентябре; примерно 65% октябрьских отгрузок, по его оценке, обеспечат порты Балтики. Разница отражает разные оценки аналитиков, но оба прогноза указывают на перестройку экспортной логистики. За первую декаду октября портовые отгрузки всего зерна сократились в 5,3 раза год к году, до 436 тыс. тонн, следует из мониторинга Российского зернового союза. Пшеницу отправляли через семь портов вместо 35 годом ранее.
Балтийский маршрут обходится дорого: фрахт судна из портов Балтики в Египет за первую неделю октября вырос на $10, до $54 за тонну. Аналитики S&P Global также указывают на перегруженность портов и ограничения железнодорожных мощностей, хранения и лабораторий. Дополнительные расходы сокращают сумму, которую экспортер может предложить донскому хозяйству за зерно.
Поддержать рынок могут внутренний спрос на корма и государственные закупки. Минсельхоз готовит интервенции объемом до 3 млн тонн зерна в 2026–2027 годах, в них вошла и Ростовская область. Закупки могут начаться в конце октября. В проекте ведомства минимальная цена на пшеницу третьего класса составляет 11,1 тыс. руб. за тонну без НДС, четвертого — 10,8 тыс. руб. Губернатор Юрий Слюсарь заявил, что регион добивается участия донских элеваторов в хранении зерна интервенционного фонда. Ранее власти Ростовской области и Ставрополья предложили увеличить объем закупок до 10 млн тонн и установить цену 15 руб. за килограмм.
Пока прибавка на рынке отражает главным образом сокращение продаж хозяйствами, а не возвращение прежнего экспортного спроса. По прогнозу USDA, российский экспорт пшеницы в сезоне 2026/27 составит 40 млн тонн вместо прежних 43 млн; S&P Global Energy CERA снизила оценку с 42,5 млн до 32,5 млн тонн, исходя из нормализации черноморских отгрузок к январю 2027 года. Для донских производителей дальнейшая динамика будет зависеть от того, удастся ли восстановить вывоз через южные порты и насколько быстро заработают закупки в госфонд.