Суд взыскал с экс-владельца «Кубань Стройинжиниринг» более 52 млн рублей
Арбитражный суд Краснодарского края привлек к субсидиарной ответственности бывшее контролирующее должника лицо Сергея Сторчая по обязательствам ООО «Кубань Стройинжиниринг». С него будет взыскано более 52 млн руб. Определение суда опубликовано в картотеке инстанции.
Ранее, в июле 2020 года, суд уже признал наличие оснований для привлечения Сергея Сторчая к ответственности, однако рассмотрение вопроса о размере взыскания было приостановлено до окончания расчетов с кредиторами. Производство было возобновлено в ноябре 2024 года.
В ходе заседания конкурсный управляющий Андрей Титов уточнил сумму требований до 52 млн руб. Суд отклонил ходатайство Сергея Сторчая об отложении разбирательства, которое было мотивировано болезнью его представителя, указав, что сторона имела достаточно времени для ознакомления с материалами дела, а болезнь не является безусловным основанием для переноса.
По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Кубань Стройинжиниринг» зарегистрировано в 2013 году в Краснодаре. Основной вид деятельности — деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров. Уставный капитал компании составляет 11 тысяч рублей. Учредитель — Алексей Яровой. Финансовые показатели предприятия за последние годы не опубликованы.
Общая сумма непогашенных требований кредиторов, подлежащих взысканию: 23,27 млн руб. — требования, включенные в реестр; 11,32 млн руб. — мораторные проценты; 2 млн руб. — зареестровые требования; 4,29 млн руб. — текущие требования; 9,54 млн руб. — компенсация за задержку зарплаты; 1,54 млн руб. — дополнительные мораторные проценты.
Суд подчеркнул, что мораторные проценты входят в размер субсидиарной ответственности, так как должник не может погасить их из-за виновных действий контролирующих лиц. Ходатайство Сторчая о прекращении производства по делу в связи с истечением срока исковой давности было оставлено открытым, однако суд в итоговом акте фактически отказал в его удовлетворении, сославшись на общеобязательный характер ранее установленных фактов о наличии оснований для ответственности.
Кредиторы — ИФНС России №1 по г. Краснодару, Мощиц В.В., Венедиктов А.В. и Шварц Р.Н. — воспользовались правом выбора способа распоряжения правом требования. Суд произвел процессуальную замену взыскателя и постановил выдать исполнительные листы: в пользу ИФНС России №1 по г. Краснодару — 7,72 млн руб.; в пользу Мощиц В.В. — 4,39 млн руб.; в пользу Венедиктова А.В. — 3,31 млн руб.; в пользу Шварц Р.Н. — 3,31 млн руб.
Оставшаяся сумма в размере 33,26 млн руб. подлежит взысканию в пользу самого ООО «Кубань Стройинжиниринг». Кроме того, с Сергея Сторчая в доход федерального бюджета взыскана государственная пошлина в размере 200 тыс. руб.
В ходатайствах Сергея Сторчая о прекращении производства по делу о банкротстве и конкурсного управляющего о его завершении суд отказал, указав, что рыночная стоимость права требования к ответчику должна быть определена на торгах, а преждевременное прекращение дела нарушит права кредиторов по текущим платежам. Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в арбитражном суде апелляционной инстанции в течение месяца.