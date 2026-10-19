Суд взыскал с экс-владельца «Кубань Стройинжиниринг» более 52 млн рублей

Суд подчеркнул, что мораторные проценты входят в размер субсидиарной ответственности, так как должник не может погасить их из-за виновных действий контролирующих лиц. Ходатайство Сторчая о прекращении производства по делу в связи с истечением срока исковой давности было оставлено открытым, однако суд в итоговом акте фактически отказал в его удовлетворении, сославшись на общеобязательный характер ранее установленных фактов о наличии оснований для ответственности.