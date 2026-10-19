Госсовет Татарстана утвердил Александра Лапина в должности вице-премьера
Его кандидатуру предложил раис республики Рустам Минниханов
Депутаты Госсовета Татарстана на 25-м заседании согласовали кандидатуру генерал-полковника Александра Лапина на должность заместителя премьер-министра республики. Решение принято по итогам голосования.
Александр Лапин — уроженец Казани, окончивший Казанское танковое училище. В 2022 году президент России Владимир Путин присвоил господину Лапину звание Героя России.
29 сентября раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о назначении господина Лапина исполняющим обязанности заместителя премьер-министра республики. Он будет курировать вопросы поддержки участников СВО. Ранее кандидатура генерал-полковника рассматривалась на пост председателя комитета Госдумы по обороне.