Мост через Сингапайскую протоку в ХМАО открыли на год раньше срока
В Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) на год раньше планируемого срока открыли движение по мосту через Сингапайскую протоку, сообщили в полпредстве Уральского федерального округа (УрФО).
Мост построен на дороге, ведущей к левому берегу Оби, работы по ремонту велись круглосуточно. «Обновленный переход обеспечит транспортную доступность для более чем 20 тыс. жителей Нефтеюганского и Сургутского районов, а также надежный проезд к ключевым промышленным объектам региона»,— сказано в сообщении.
Всего в регионе в этом сезоне в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» планируется отремонтировать почти 190 км дорог на 152 объектах.