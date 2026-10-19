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Выпуск газеты №193/П

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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №193/П«Ъ» Газета
Урал

Мост через Сингапайскую протоку в ХМАО открыли на год раньше срока

В Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) на год раньше планируемого срока открыли движение по мосту через Сингапайскую протоку, сообщили в полпредстве Уральского федерального округа (УрФО).

пресс-служба губернатора Югры / полпредство УрФО

Мост построен на дороге, ведущей к левому берегу Оби, работы по ремонту велись круглосуточно. «Обновленный переход обеспечит транспортную доступность для более чем 20 тыс. жителей Нефтеюганского и Сургутского районов, а также надежный проезд к ключевым промышленным объектам региона»,— сказано в сообщении.
Всего в регионе в этом сезоне в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» планируется отремонтировать почти 190 км дорог на 152 объектах.
Ирина Пичурина