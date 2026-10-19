Мост через Сингапайскую протоку в ХМАО открыли на год раньше срока

Мост построен на дороге, ведущей к левому берегу Оби, работы по ремонту велись круглосуточно. «Обновленный переход обеспечит транспортную доступность для более чем 20 тыс. жителей Нефтеюганского и Сургутского районов, а также надежный проезд к ключевым промышленным объектам региона»,— сказано в сообщении.