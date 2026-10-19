Выдачи потребительских кредитов на Ставрополье снизились на 8%
Банки выдали жителям Ставропольского края в сентябре 5,14 тыс. кредитов на покупку товаров в магазинах — на 3% меньше, чем в августе. В денежном выражении выдачи сократились сильнее: на 8%, до 308,86 млн руб. Средний чек опустился с 63 тыс. до 60 тыс. руб., а средний срок кредита — с 22 до 20 месяцев. Такие данные приводит Объединенное кредитное бюро (ОКБ).
По объему сентябрьских выдач край занял 16-е место среди регионов России. Показатели опубликованы в региональной аналитике ОКБ.
За январь—сентябрь ставропольцы оформили 41,21 тыс. POS-кредитов на 2,49 млрд руб. Средняя сумма займа за девять месяцев составила 60 тыс. руб., средний срок — 20 месяцев. Сентябрьский спад последовал за августовским ростом: тогда банки выдали в крае 5,3 тыс. таких кредитов на 337,1 млн руб., на 11% больше по количеству и на 16% больше по сумме, чем в июле. В сентябре о росте августовских выдач сообщал «Коммерсантъ».
В других регионах Северо-Кавказского федерального округа сентябрьская динамика была неодинаковой. В Кабардино-Балкарии банки выдали 1,86 тыс. кредитов на 113,97 млн руб.; к августу количество снизилось на 8%, сумма — на 12%. В Северной Осетии оформили 1,70 тыс. займов на 99,43 млн руб., что меньше августовских показателей на 6% и 3% соответственно. В Дагестане число выдач почти не изменилось: 1,54 тыс. кредитов на 107,05 млн руб.; сумма выросла на 2%. Эти республики и Ставрополье вошли в первую семидесятку регионов по объему выдач. Ингушетия показала другую особенность: там зафиксировали самый длинный средний срок POS-кредита — 27 месяцев, а за девять месяцев на тысячу жителей пришлось менее трех новых займов.
По России в сентябре банки выдали 255,61 тыс. товарных кредитов на 16,93 млрд руб. Число займов за месяц упало на 4%, сумма — на 5%, но по сравнению с сентябрем 2025 года показатели выросли на 10% и 6%. В третьем квартале россияне оформили 766,08 тыс. POS-кредитов на 50,90 млрд руб.: годовой прирост составил 15% по количеству и 12% по объему. При этом за девять месяцев выдачи всё ещё примерно вдвое ниже, чем за тот же период 2024 года: 2,11 млн кредитов на 136,79 млрд руб. против 4,21 млн на 272,83 млрд руб.
Кредиты стали длиннее, хотя средний чек за год немного уменьшился. В сентябре средняя сумма POS-займа по стране составила 66 тыс. руб. против 68 тыс. годом ранее, средний срок вырос с 14 до 17 месяцев. Полная стоимость кредита поднялась за месяц с 24,7% до 25,3%, но осталась ниже прошлогодних 27,6%. НБКИ отмечало, что к августу средний срок POS-кредита по стране достиг 17,8 месяца — максимума с начала 2024 года; в Ставропольском крае он тогда составлял 20,4 месяца, а за год вырос на 40,7%. По оценке бюро, более длинный срок уменьшает ежемесячный платёж и помогает банкам удерживать долговую нагрузку заемщика, тогда как сами банки сохраняют строгие требования к кредитной истории.
На общероссийский рынок продолжает давить высокая стоимость заемных денег. В сентябре Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых. Регулятор также ужесточил на IV квартал макропруденциальные лимиты для наиболее рискованных необеспеченных потребительских кредитов — с высокой долговой нагрузкой и длительным сроком. Эти условия помогают объяснить, почему выдачи в Ставрополье могут расти или снижаться от месяца к месяцу, но пока не вернулись к уровню двухлетней давности.