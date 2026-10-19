Выдачи потребительских кредитов на Ставрополье снизились на 8%

Кредиты стали длиннее, хотя средний чек за год немного уменьшился. В сентябре средняя сумма POS-займа по стране составила 66 тыс. руб. против 68 тыс. годом ранее, средний срок вырос с 14 до 17 месяцев. Полная стоимость кредита поднялась за месяц с 24,7% до 25,3%, но осталась ниже прошлогодних 27,6%. НБКИ отмечало, что к августу средний срок POS-кредита по стране достиг 17,8 месяца — максимума с начала 2024 года; в Ставропольском крае он тогда составлял 20,4 месяца, а за год вырос на 40,7%. По оценке бюро, более длинный срок уменьшает ежемесячный платёж и помогает банкам удерживать долговую нагрузку заемщика, тогда как сами банки сохраняют строгие требования к кредитной истории.