На Ставрополье объем выдачи товарных кредитов вырос на 16%

Банки Ставропольского края в августе 2026 года выдали 5,3 тыс. POS-кредитов на 337,1 млн руб. По сравнению с июлем, количество таких займов увеличилось на 11%, а объем выдач — на 16%. Ставропольский край стал одним из крупнейших рынков товарного кредитования на Северном Кавказе. Об этом сообщает пресс-служба Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Средний размер POS-кредита на Ставрополье в августе составил 63 тыс. руб. — столько же, сколько месяцем ранее. Средний срок займа достиг 22 месяцев.

За январь-август банки оформили в регионе около 36 тыс. товарных кредитов на общую сумму 2,1 млрд руб. Средний чек за этот период составил 60 тыс. руб., срок кредитования — 20 месяцев.

Для сравнения, в Кабардино-Балкарии в августе было выдано 2 тыс. POS-кредитов на 129 млн руб., Дагестане — 1,5 тыс. на 105,4 млн руб., Северной Осетии — 1,8 тыс. на 102 млн руб.

Таким образом, Ставропольский край заметно опережает соседние регионы по объему и количеству выдач. При этом средний чек здесь ниже, чем в Дагестане, где он составил 68 тыс. руб., но сопоставим с показателями Кабардино-Балкарии (64 тыс. руб.) и выше, чем в Северной Осетии (57 тыс. руб.).

В целом по России наибольшее количество POS-кредитов в августе выдали в Москве — 22,6 тыс. на 1,8 млрд руб. Далее следуют Московская область — 17,5 тыс. кредитов на 1,3 млрд руб. и Санкт-Петербург — 10,8 тыс. на 845,2 млн руб.

Наталья Белоштейн