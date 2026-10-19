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Выпуск газеты №193/П«Ъ» Газета
Черноземье

Воронежская область возглавила Черноземье по научно-технологическому развитию

По итогам 2025 года Воронежская область заняла 21-е место в общероссийском рейтинге научно-технологического развития, став лидером в Черноземье. Показатель составил 46,84 балла против 46,45 балла годом ранее — тогда регион занимал 20-ю позицию. Исследование подготовили аналитики РИА «Рейтинг».

Влад Некрасов / Коммерсантъ

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В основу оценки легли данные Росстата и Роспатента. Методика учитывает агрегирование 19 показателей, сгруппированных по четырем ключевым направлениям: кадровый потенциал, состояние материально-технической базы в сфере науки и технологий, а также масштаб и результативность научно-технологической деятельности субъектов. Максимально возможное значение рейтингового балла составляет 100, минимальное — 1. В исследовании не участвовали ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области.

Вторую строчку в макрорегионе удержала Белгородская область, закрепившаяся на 24-м месте в сводном списке с 44,14 балла. В 2024 году регион находился на той же позиции с 44,49 балла.
Курская область расположилась на 38-й строчке с показателем 35,22 балла. Регион поднялся на одну ступень относительно предыдущего отчетного периода (39-е место, 35,31 балла).
Липецкая область заняла 43-ю позицию с 33,78 балла, улучшив прошлогоднее положение на одну строку (44-е место, 32,14 балла).
Тамбовская область потеряла две позиции и сместилась на 58-е место: итоговый показатель снизился с 28,7 до 27,43 балла.
Орловская область опустилась с 58-й на 60-ю строчку, набрав 26,41 балла против 27,85 балла годом ранее.

Лидерами общероссийского рейтинга традиционно стали Москва (82,54 балла), Республика Татарстан (73,2 балла) и Санкт-Петербург (70,17 балла). В конце списка расположились Карачаево-Черкесская Республика (12,67 балла), Чеченская Республика (12,15 балла) и Республика Ингушетия (6,48 балла).

На прошлой неделе стало известно, что Липецк стал первым в Черноземье в рейтинге 100 крупных городов России по уровню зарплат, заняв 31-ю позицию в общем списке. За первые шесть месяцев 2026-го средняя чистая заработная плата в городе достигла 84,5 тыс. руб., увеличившись в годовом выражении на 11,5%. При этом соотношение доходов жителей со стоимостью фиксированного потребительского набора составило 3,67.
Кабира Гасанова