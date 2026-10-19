Воронежская область возглавила Черноземье по научно-технологическому развитию
В основу оценки легли данные Росстата и Роспатента. Методика учитывает агрегирование 19 показателей, сгруппированных по четырем ключевым направлениям: кадровый потенциал, состояние материально-технической базы в сфере науки и технологий, а также масштаб и результативность научно-технологической деятельности субъектов. Максимально возможное значение рейтингового балла составляет 100, минимальное — 1. В исследовании не участвовали ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области.
Лидерами общероссийского рейтинга традиционно стали Москва (82,54 балла), Республика Татарстан (73,2 балла) и Санкт-Петербург (70,17 балла). В конце списка расположились Карачаево-Черкесская Республика (12,67 балла), Чеченская Республика (12,15 балла) и Республика Ингушетия (6,48 балла).