Воронежская область возглавила Черноземье по научно-технологическому развитию

В основу оценки легли данные Росстата и Роспатента. Методика учитывает агрегирование 19 показателей, сгруппированных по четырем ключевым направлениям: кадровый потенциал, состояние материально-технической базы в сфере науки и технологий, а также масштаб и результативность научно-технологической деятельности субъектов. Максимально возможное значение рейтингового балла составляет 100, минимальное — 1. В исследовании не участвовали ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области.