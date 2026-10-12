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Выпуск газеты №188/П«Ъ» Газета
Черноземье

Липецк значительно обошел Белгород и Воронеж в общероссийском рейтинге зарплат

12.10.2026, 16:42
В рейтинге 100 крупных российских городов по зарплатам лидером Черноземья стал Липецк, занявший 31-ю строчку. По данным РИА «Рейтинг», средняя чистая зарплата в Липецке в первом полугодии 2026-го составляла 84,5 тыс. руб., а ее соотношение с фиксированным потребительским набором — 3,67. За год сумма выросла на 11,5%. Результаты исследования опубликовало 12 октября РИА Новости.

Егор Снетков / Коммерсантъ

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Средние зарплаты по городам (за вычетом НДФЛ) аналитики рассчитывали на основе муниципальной статистики за январь–июнь 2026 года по крупным и средним предприятиям. Фиксированный потребительский набор взят из базы Росстата. В рейтинг включили административные центры субъектов РФ, а также другие крупнейшие города.

Среди областных центров Черноземья вторым стал Белгород. В общероссийском рейтинге он попал на 55-е место. При средней зарплате 77,4 тыс. руб. соотношение с потребительским набором составило 3,31. Рост зарплаты за год оценили в 6,6%.
Примечательно, что в Белгородской области Старый Оскол обошел административный центр региона. Его результаты — 79 тыс. руб., соотношение 3,38 и рост на 10,6%. Старый Оскол в общем рейтинге стал 53-м.
Воронеж уступил Белгороду одну строчку (56-е место). Несмотря на более высокую зарплату в 83,2 тыс. руб., столица Черноземья продемонстрировала худшее соотношение с потребительским набором — 3,29. Зато годовой рост суммы аналитики зафиксировали на уровне 13,5%.
В нижней части рейтинга по соседству расположились Тамбов и Орел, занявшие 84-е и 85-е места соответственно. Результат Тамбова — 67 тыс. руб. с ростом 15,3%, соотношение 2,83. Результат Орла — 64,4 тыс. руб. с ростом 10,9%, соотношение 2,81.
Курск в рейтинге стал аутсайдером Черноземья. С показателем соотношения зарплаты и потребительского набора на уровне 2,78 административный центр Курской области занял 90-ю строчку. Среднюю зарплату в городе оценили в 70,2 тыс. руб. Рост за год составил 14,6%.

  • По подсчетам авторов исследования, в первом полугодии 2026-го начисленная зарплата в среднем по стране составила 119,2 тыс. руб., превысив уровень аналогичного периода 2025 года на 11,6%. В то же время целый ряд факторов повлиял на уровень заработной платы как в региональном, так и муниципальном разрезе. Среди них: уровень экономического развития, природно-климатические условия, сырьевая ориентированность и другие.

  • Первое место в рейтинге по покупательской способности средней зарплаты пятый год подряд занял Новый Уренгой (5,93). Вторым стал Салехард (5,59), а третьим — Анадырь (5,29). В числе аутсайдеров — Владикавказ (2,37), Нальчик (2,21) и Грозный (2,19).

«В целом в большинстве российских городов из рейтинга средней чистой зарплаты хватит примерно на 2,5—3,5 фиксированных потребительских набора»,— говорится в материале РИА Новости.
На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» сообщал, что мэрия Воронежа одобрила прогноз социально-экономического развития областного центра на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов, в соответствии с которым предполагается, что среднемесячная заработная плата поднимется до 109,8 тыс. руб. Общий фонд оплаты труда в таком случае должен вырасти до 578,5 млрд руб.

Денис Данилов