Липецк значительно обошел Белгород и Воронеж в общероссийском рейтинге зарплат
Средние зарплаты по городам (за вычетом НДФЛ) аналитики рассчитывали на основе муниципальной статистики за январь–июнь 2026 года по крупным и средним предприятиям. Фиксированный потребительский набор взят из базы Росстата. В рейтинг включили административные центры субъектов РФ, а также другие крупнейшие города.
По подсчетам авторов исследования, в первом полугодии 2026-го начисленная зарплата в среднем по стране составила 119,2 тыс. руб., превысив уровень аналогичного периода 2025 года на 11,6%. В то же время целый ряд факторов повлиял на уровень заработной платы как в региональном, так и муниципальном разрезе. Среди них: уровень экономического развития, природно-климатические условия, сырьевая ориентированность и другие.
Первое место в рейтинге по покупательской способности средней зарплаты пятый год подряд занял Новый Уренгой (5,93). Вторым стал Салехард (5,59), а третьим — Анадырь (5,29). В числе аутсайдеров — Владикавказ (2,37), Нальчик (2,21) и Грозный (2,19).