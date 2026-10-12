Липецк значительно обошел Белгород и Воронеж в общероссийском рейтинге зарплат

По подсчетам авторов исследования, в первом полугодии 2026-го начисленная зарплата в среднем по стране составила 119,2 тыс. руб., превысив уровень аналогичного периода 2025 года на 11,6%. В то же время целый ряд факторов повлиял на уровень заработной платы как в региональном, так и муниципальном разрезе. Среди них: уровень экономического развития, природно-климатические условия, сырьевая ориентированность и другие.