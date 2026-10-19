Пенсионерка из Оренбуржья дважды летала в Москву для передачи 1,6 млн рублей мошенникам «на экспертизу»

Как установили сотрудники полиции, потерпевшей позвонил якобы сотрудник ФСБ и пояснил, что с ее счетов злоумышленники пытаются снять деньги и перевести их на счет лица, которое находится в международном розыске. По указаниям неизвестного потерпевшая обналичила вклад на сумму 746 тыс. руб. и отправилась в Москву, чтобы передать деньги на экспертизу через курьера.