Кубань заняла 39-е место в рейтинге научно-технологического развития

Лидером рейтинга остается Москва, за ней следуют Татарстан и Санкт-Петербург. На эти три региона приходится более 44% общероссийского объема отгруженных инновационных товаров, работ и услуг. По оценке аналитиков, их позиции обеспечиваются высокой концентрацией научно-исследовательских институтов, конструкторских бюро и высокотехнологичных производств.