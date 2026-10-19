Кубань заняла 39-е место в рейтинге научно-технологического развития
Краснодарский край поднялся с 43-го на 39-е место в рейтинге научно-технологического развития регионов России по итогам 2025 года. Интегральный балл региона увеличился с 34,17 до 34,85. Исследование подготовили аналитики «РИА Новости».
Адыгея сохранила 69-ю строчку рейтинга с результатом 20,26 балла. Ростовская область, напротив, опустилась с 12-го на 14-е место: ее показатель снизился с 52,31 до 50 баллов.
Рейтинг составлен на основе данных Росстата и Роспатента. При оценке учитывались материальная база научно-технического развития, кадровый потенциал, а также масштабы и эффективность научно-технологической деятельности в субъектах РФ.
Лидером рейтинга остается Москва, за ней следуют Татарстан и Санкт-Петербург. На эти три региона приходится более 44% общероссийского объема отгруженных инновационных товаров, работ и услуг. По оценке аналитиков, их позиции обеспечиваются высокой концентрацией научно-исследовательских институтов, конструкторских бюро и высокотехнологичных производств.
В первую десятку также вошли Нижегородская, Московская, Самарская области, Пермский край, Свердловская, Тульская и Новосибирская области. Последняя поднялась в топ-10, вытеснив Тюменскую область. В совокупности на десять ведущих регионов приходится 69% общероссийского объема инновационной продукции и услуг.
Последние пять мест занимают Ингушетия, Чечня, Карачаево-Черкесия, Еврейская автономная область и Забайкальский край. По данным исследования, в этих субъектах научно-исследовательская и высокотехнологичная деятельность развита слабее, чем в остальных регионах страны.