Большинству работающих кубанцев зарплата позволяет обеспечивать основные нужды
Зарплаты позволяют покрывать основные повседневные расходы 59% работающих жителей Краснодарского края. Из них 12% заявили, что дохода им хватает полностью, еще 47% признали его достаточным при условии планирования бюджета. Такие данные по итогам опроса приводит hh.ru.
Основная часть заработка жителей Кубани уходит на продукты питания, коммунальные услуги и связь. Эти статьи расходов назвали 82%, 76% и 65% респондентов соответственно. Еще 59% опрошенных тратят деньги на аренду жилья или ипотеку, по 50% — на общественный транспорт и погашение кредитов. На содержание детей направляют часть зарплаты 44% участников опроса, на лечение и лекарства — 38%, на одежду и обувь — 35%.
Кроме того, 29% респондентов оплачивают из заработка образование, по 21% — досуг и отдых, а также уход за собой.
Оценка достаточности доходов заметно различается в зависимости от профессиональной сферы. Наиболее высокую удовлетворенность зарплатами выразили сотрудники IT-отрасли: 40% из них сообщили, что заработка полностью хватает на основные нужды. В маркетинге и рекламе такой ответ дали 34% опрошенных, в строительстве — 33%.
В общероссийском региональном рейтинге по доле работающих, считающих свои доходы достаточными для покрытия основных расходов, лидирует Северо-Западный федеральный округ с показателем 76%. В Приволжском округе он составляет 74%, в Сибирском — 72%. На Дальнем Востоке и в Центральной России основные нужды зарплатой обеспечивают 69% респондентов, на Урале — 66%, на юге и Северном Кавказе — по 65%.
Среди регионов юга России, включенных в исследование, Краснодарский край уступил Ростовской области. В Ростовской области зарплату достаточной для покрытия основных нужд считают 67% работающих, на Кубани — 59%.
При этом работодатели Краснодарского края с начала 2026 года увеличили зарплатные предложения в ряде отраслей. По данным hh.ru, медианная предлагаемая зарплата в добыче сырья выросла на 40%, до 130,9 тыс. руб., в сельском хозяйстве — на 38%, до 138,3 тыс. руб., в автомобильном бизнесе — на 37%, до 174,7 тыс. руб.
«Одновременно с оценкой удовлетворенности доходами меняются и зарплатные предложения работодателей Кубани»,— отметила директор hh.ru в регионах Марина Качанова.