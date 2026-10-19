Большинству работающих кубанцев зарплата позволяет обеспечивать основные нужды

При этом работодатели Краснодарского края с начала 2026 года увеличили зарплатные предложения в ряде отраслей. По данным hh.ru, медианная предлагаемая зарплата в добыче сырья выросла на 40%, до 130,9 тыс. руб., в сельском хозяйстве — на 38%, до 138,3 тыс. руб., в автомобильном бизнесе — на 37%, до 174,7 тыс. руб.