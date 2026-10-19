В сентябре на Кубани выдали товарных кредитов на 652 млн рублей

Средний размер POS-кредита в сентябре составил 66 тыс. руб. против 67 тыс. руб. месяцем ранее и 68 тыс. руб. год назад. Средний срок кредитования сократился за месяц с 18 до 17 месяцев, тогда как в сентябре 2025 года он составлял 14 месяцев. Полная стоимость кредита выросла с 24,7% в августе до 25,3% в сентябре, но осталась ниже прошлогоднего уровня в 27,6%.