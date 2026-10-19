В сентябре на Кубани выдали товарных кредитов на 652 млн рублей
В Краснодарском крае в сентябре банки выдали 9,99 тыс. товарных кредитов на 652,14 млн руб. По сравнению с августом количество выдач сократилось на 5%, объем — на 6%. Регион занял четвертое место в России по объему POS-кредитования, уступив Москве, Московской области и Санкт-Петербургу. Такие данные приводит Объединенное кредитное бюро (ОКБ).
В целом по России в сентябре банки выдали 255,61 тыс. товарных кредитов на 16,93 млрд руб. По сравнению с августом количество выдач сократилось на 4%, объем — на 5%. При этом в годовом выражении показатели выросли на 10 и 6% соответственно. В сентябре 2025 года россияне оформили 232,33 тыс. таких кредитов на 15,9 млрд руб.
Средний размер POS-кредита в сентябре составил 66 тыс. руб. против 67 тыс. руб. месяцем ранее и 68 тыс. руб. год назад. Средний срок кредитования сократился за месяц с 18 до 17 месяцев, тогда как в сентябре 2025 года он составлял 14 месяцев. Полная стоимость кредита выросла с 24,7% в августе до 25,3% в сентябре, но осталась ниже прошлогоднего уровня в 27,6%.
В третьем квартале 2026 года россияне оформили 766,08 тыс. товарных кредитов на 50,9 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество выдач увеличилось на 15%, объем — на 12%. Относительно второго квартала рост составил 11% и 19% соответственно.
За январь—сентябрь банки выдали 2,11 млн POS-кредитов на 136,79 млрд руб. Это на 18% больше по количеству и на 17% по объему, чем за девять месяцев 2025 года, когда было оформлено 1,78 млн кредитов на 117,35 млрд руб. Среднемесячный объем выдач в текущем году достиг 15,2 млрд руб.
Вместе с тем рынок остается значительно меньше, чем два года назад. По сравнению с январем—сентябрем 2024 года количество и объем товарных кредитов сократились примерно вдвое. Тогда банки выдали 4,21 млн кредитов на 272,83 млрд руб.
Помимо Краснодарского края, в пятерку крупнейших региональных рынков POS-кредитования в сентябре вошли Москва, Московская область, Санкт-Петербург и Татарстан. В столице было выдано 20,96 тыс. кредитов на 1,65 млрд руб., в Московской области — 16,53 тыс. на 1,24 млрд руб., в Санкт-Петербурге — 10,69 тыс. на 806 млн руб. В Татарстане, в отличие от остальных регионов первой пятерки, показатели за месяц выросли: количество выдач увеличилось на 2%, объем — на 5%, до 7,36 тыс. кредитов на 534,24 млн руб.
Самые крупные товарные кредиты в сентябре оформляли жители Москвы — в среднем 79 тыс. руб. — и Чукотского автономного округа, где средний размер займа составил 76 тыс. руб. Наиболее продолжительный средний срок кредитования зафиксирован в Ингушетии — 27 месяцев.