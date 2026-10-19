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Выпуск газеты №193/П«Ъ» Газета
Волга

Над Самарской областью уничтожены беспилотники

Дежурные силы ПВО в течение прошедшей ночи перехватили и уничтожили 149 украинских дронов над регионами РФ
В ночь на понедельник Самарская область оказалась в числе 13 российских регионов, подвергшихся атаке украинских беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Юрий Стрелец / Коммерсантъ

По данным ведомства, дежурные силы ПВО в течение прошедшей ночи перехватили и уничтожили 149 украинских дронов.
Помимо Самарской области, под удар попали Белгородская, Брянская, Курская, Калужская, Тульская, Орловская, Липецкая, Воронежская и Ростовская области, а также республики Татарстан, Удмуртия и Крым. Точное количество сбитых аппаратов над каждым из регионов в сводке не уточняется.
Официальных данных о последствиях атаки — разрушениях или пострадавших — на момент публикации не поступало. Оперативные службы работают на местах.
Георгий Портнов