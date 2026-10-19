Над Самарской областью уничтожены беспилотники

Помимо Самарской области, под удар попали Белгородская, Брянская, Курская, Калужская, Тульская, Орловская, Липецкая, Воронежская и Ростовская области, а также республики Татарстан, Удмуртия и Крым. Точное количество сбитых аппаратов над каждым из регионов в сводке не уточняется.