Хозяина собаки, искусавшей детей в Арамили, обязали выплатить ущерб на 3,2 млн
В Арамили прокуратура через суд взыскала с хозяина собаки более 3,2 млн руб. в пользу детей, которые после ее нападения получили тяжелые травмы, сообщили в прокуратуре Свердловской области. Девочка получит компенсацию на 250 тыс. руб., мальчик — 3 млн руб.
Следствием было установлено, что 13 марта собака, помесь хаски и маламута, атаковала девятилетнего мальчика и пятилетнюю девочку. Дети получили укусы лица и раны головы. Хозяин знал об агрессивном поведении животного, но все равно допустил свободный выгул.
В июне суд назначил 300 часов обязательных работ хозяину собаки. Он признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности детям из-за нападения собаки (ч. 1 ст. 118 УК РФ). С него также взыскали 18 тыс. руб. в пользу пострадавшего мальчика.