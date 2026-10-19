Хозяина собаки, искусавшей детей в Арамили, обязали выплатить ущерб на 3,2 млн

В Арамили прокуратура через суд взыскала с хозяина собаки более 3,2 млн руб. в пользу детей, которые после ее нападения получили тяжелые травмы, сообщили в прокуратуре Свердловской области. Девочка получит компенсацию на 250 тыс. руб., мальчик — 3 млн руб.