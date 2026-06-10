Хозяина собаки, искусавшей детей за лица в Арамили, суд отправил на работы

Суд назначил 300 часов обязательных работ жителя Арамили, признанного виновным в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности детям из-за нападения собаки (ч. 1 ст. 118 УК РФ), сообщили в прокуратуре Свердловской области. С него также взыскали 18 тыс. руб. в пользу пострадавшего мальчика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Суд установил, что 13 марта хозяин собаки, помеси хаски и маламута, зная об агрессивном поведении своего питомца, открыл дверь на своем участке. Собака на свободном выгуле приходила к дому на ул. Рабочая и на детскую площадку у Дворца культуры. В результате собака атаковала девятилетнего мальчика и пятилетнюю девочку.

Дети получили укусы лица и раны головы. Пострадавших доставили в больницу бригадой скорой помощи для оказания первой медицинской помощи.

Ирина Пичурина