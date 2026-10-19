В центре Екатеринбурга ресторатор Кирилл Шлаен запустил заведение «Кафе №8»

По словам господина Шлаена, идея проекта заключалась в том, чтобы сделать повседневную еду красивой, но доступной. «Мы хорошо понимаем, что любят люди. Если 10-15 лет назад повседневным супом можно было назвать борщ, то сегодня в той же роли вполне может выступать том-ям. Гастрономическая культура активно впитывает новое, и мы стараемся это учитывать»,— рассказал Кирилл Шлаен.