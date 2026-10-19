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Выпуск газеты №193/П«Ъ» Газета
Урал

В центре Екатеринбурга ресторатор Кирилл Шлаен запустил заведение «Кафе №8»

Новое заведение «Кафе №8» от ресторатора Кирилла Шлаена («Большой грузинский», OVO Izakaya и др.) открылось на проспекте Ленина в Екатеринбурге. По словам представителей заведения, в интерьере попытались передать атмосферу океанского лайнера.
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Марина Молдавская / Коммерсантъ

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Марина Молдавская / Коммерсантъ

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Марина Молдавская / Коммерсантъ

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Марина Молдавская / Коммерсантъ

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Марина Молдавская / Коммерсантъ

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Марина Молдавская / Коммерсантъ

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Марина Молдавская / Коммерсантъ

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Марина Молдавская / Коммерсантъ

Заведение открыли в новом ЖК: первый зал занимает «Кафе №8» на 60 посадочных мест. Во втором в ноябре планируют открыть рыбный ресторан — «За морем».
По словам господина Шлаена, идея проекта заключалась в том, чтобы сделать повседневную еду красивой, но доступной. «Мы хорошо понимаем, что любят люди. Если 10-15 лет назад повседневным супом можно было назвать борщ, то сегодня в той же роли вполне может выступать том-ям. Гастрономическая культура активно впитывает новое, и мы стараемся это учитывать»,— рассказал Кирилл Шлаен.
Шеф-поваром заведения стал Роман Калинин, ремесленную выпечку готовит шеф-пекарь из Санкт-Петербурга Николай Бронников.
София Паникова