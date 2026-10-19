Банк инициировал банкротство краснодарского грузоперевозчика «ГРЭЙ» из-за долгов в 39 млн рублей
Арбитражный суд Краснодарского края ввел процедуру наблюдения в отношении ООО «Грэй» по заявлению ПАО Сбербанк. Суд признал обоснованными требования банка по пяти кредитным договорам, общая сумма которых превысила 39 млн рублей. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).
Согласно материалам дела, задолженность компании перед крупнейшим кредитором сформировалась по шести договорам, заключенным в период с июля по ноябрь 2024 года. На 25 июня 2026 года совокупный объем просроченной задолженности составил 34,2 млн рублей основного долга и 330,9 тыс. рублей финансовых санкций (процентов и неустоек).
По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Грэй» зарегистрировано в 2019 году в Краснодаре. Основной вид деятельности — деятельность автомобильного грузового транспорта. Уставный капитал компании составляет 10 тысяч рублей. Учредитель — Владислав Серый. Выручка компании за 2024 год составила 63,20 млн рублей, прибыль — 1,1 млн рублей.
Структура долга (по состоянию на 25.06.2026): договор № 2312282210-24-2 (июль 2024, 10 млн руб.): 7,72 млн руб., договор № 2312282210-24-6 (ноябрь 2024, 8 млн руб.): 8,21 млн руб., договор № 2312282210-24-3 (июль 2024, 10 млн руб.): 8,71 млн руб., договор № 2312282210-24-4 (сентябрь 2024, 10 млн руб.): 9 млн руб., договор № 2312282210-24-5 (октябрь 2024, 5,2 млн руб.): 5,17 млн руб., договор № 8619XTFHWSZF2Q0FQ0UF9B (июль 2024): 0,55 млн руб.
В ходе заседания, прошедшего 6 октября, представители должника не явились, будучи надлежащим образом извещены. Суд установил, что требования кредитора превышают установленный законом порог в 2 млн рублей, а признаки банкротства подтверждены. Доказательств погашения задолженности или ее оспаривания со стороны ООО «Грэй» представлено не было.
Временным управляющим должника назначен Савин Василий Вячеславович (САУ СРО «ДЕЛО», Симферополь). Требования банка включены в третью очередь реестра требований кредиторов. Также суд обязал руководителя «ГРЭЙ» в течение 15 дней предоставить временному управляющему полный перечень имущества и бухгалтерскую документацию за последние три года.
Следующее заседание по делу о банкротстве назначено на 4 февраля 2027 года. С момента введения наблюдения исполнение имущественных взысканий в отношении грузоперевозчика приостановлено. Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Пятнадцатом арбитражном апелляционном суде.