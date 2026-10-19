Банк инициировал банкротство краснодарского грузоперевозчика «ГРЭЙ» из-за долгов в 39 млн рублей

Согласно материалам дела, задолженность компании перед крупнейшим кредитором сформировалась по шести договорам, заключенным в период с июля по ноябрь 2024 года. На 25 июня 2026 года совокупный объем просроченной задолженности составил 34,2 млн рублей основного долга и 330,9 тыс. рублей финансовых санкций (процентов и неустоек).