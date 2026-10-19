В Глазове открыли «Школу юного теолога»
Программа рассчитана на 36 занятий
В Глазове с 1 октября работает «Школа юного теолога. Проект запустили в духовно-просветительском центре «Преображенский» при Спасо-Преображенском кафедральном соборе, сообщает министерство национальной политики Удмуртии.
Программа рассчитана на 36 занятий продолжительностью 1,5–2 часа раз в неделю. Участники изучат основы богослужения, катехизис, историю и культуру, этику и медиа. В программу также входят практические занятия и служение.
Школьники будут работать с историческими источниками и Библией, готовить публичные выступления и создавать собственные медиапроекты. Завершится курс публичной защитой проектов и вручением сертификатов.